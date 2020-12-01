Сегодня, 1 декабря, без воды остался ряд улиц в Кировском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключения ориентировочно до 20:00 попал квадрат проспекта 50 лет Октября, Технической, Придорожной и Молочной улиц.