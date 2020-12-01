Домой Рубрики Новости Саратова Кировский район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Кировский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 01.12.2020 159 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 1 декабря, без воды остался ряд улиц в Кировском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону отключения ориентировочно до 20:00 попал квадрат проспекта 50 лет Октября, Технической, Придорожной и Молочной улиц. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Новым главой Красноармейского района Саратовской области стал Зотов Житель Саратова шантажировал бывшую возлюбленную публикацией интимных фото Литневская напутствовала участников бизнес-форума и согласилась с ними сотрудничать ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новым главой Красноармейского района Саратовской области стал Зотов Новости Саратова - 01.12.2020 0 Конкурсная комиссия и районные депутаты определила главного кандидата на должность главы Красноармейского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований. Единогласным... Житель Саратова шантажировал бывшую возлюбленную публикацией интимных фото 01.12.2020 Литневская напутствовала участников бизнес-форума и согласилась с ними сотрудничать 01.12.2020 Корпорация ТДС оказала помощь медикам, работающим в «красной зоне» 01.12.2020 Оперативники задержали подозреваемую в жестоком убийстве матери и дочери в Саратове 01.12.2020