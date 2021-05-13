Сегодня, 13 мая, ряд улиц в Кировском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о квадрате улиц: Соколовая, Танкистов, 6-й Мурманский проезд, Большая Садовая.

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