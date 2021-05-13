Домой Рубрики Новости Саратова Кировский район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Кировский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 13.05.2021 33 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 13 мая, ряд улиц в Кировском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о квадрате улиц: Соколовая, Танкистов, 6-й Мурманский проезд, Большая Садовая. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Девушка и ребенок пострадали в опрокинувшемся ВАЗе под Саратовом Из горящего дома в Заводском районе Саратова эвакуировали 20 человек Почти четверть грызунов на Кумысной поляне в Саратове заражена ГЛПС ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Девушка и ребенок пострадали в опрокинувшемся ВАЗе под Саратовом Новости Саратова - 13.05.2021 0 Сегодня, 13 мая, в 5:00 на 18 километре трассы, соединяющей Рукополь и Большой Кушум Краснопартизанского района Саратовской области произошло ДТП. Об этом сообщили в... Из горящего дома в Заводском районе Саратова эвакуировали 20 человек 13.05.2021 Кировский район Саратова остался без воды 13.05.2021 Почти четверть грызунов на Кумысной поляне в Саратове заражена ГЛПС 13.05.2021 Саратовцы пожаловались на автомобильных вымогателей 13.05.2021