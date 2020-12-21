Секретарем местного отделения партии в Кировском районе станет ректор Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского Андрей Еремин.

Секретарем Ровенского местного отделения партии предложено назначить начальника ОПС ФГУП «Почта России» Наталью Щербакову.

Секретарь Саратовского реготделения партии Николай Панков отметил высокий вклад медицинского университета в борьбу с коронавирусной инфекцией.

— Наша партия продолжает привлекать в свои ряды неравнодушных людей с активной жизненной позицией. Андрей Еремин обладает всем набором качеств, чтобы эффективно работать на должности секретаря Кировского местного отделения партии. Развитие здравоохранения является приоритетной задачей «Единой России». Эту задачу озвучил Президент Владимир Путин на прошедшей ежегодной пресс-конференции.

Наш медицинский университет стоит на передовой борьбы с коронавирусом. Многие студенты-медики работают в covid-госпиталях и спасают жизни. Многие трудятся волонтерами и помогают людям на безвозмездной основе. В этой слаженной работе есть заслуга всего персонала медицинского университета, в том числе, и ректората, – подчеркнул Николай Панков.