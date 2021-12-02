Саратовцы подвергаются смертельной опасности, проходя по тротуарам под ветхими домами.

— Кутякова, 22. Регулярно осыпается фасад дома, не первый раз на тротуар летят кирпичи. Хорошо, что пока без жертв. Администрация Волжского района, может быть, пора уже начать работать, а не ждать, пока случится очередное ЧП? — задаются справедливым вопросом в соцсетях граждане.

В комментариях назван ещё один опасный адрес: дом на пересечении улиц Рахова и Вавилова, где были кассы «Аэрофлота». Уточняется, что там ходят в школу дети.

Напомним, ранее в Заводском районе Саратова упавший с крыши во время ремонта многоэтажного дома кирпич убил мужчину.

Фото: Е.Конецкая