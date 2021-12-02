Саратовцы подвергаются смертельной опасности, проходя по тротуарам под ветхими домами. 

Кутякова, 22. Регулярно осыпается фасад дома, не первый раз на тротуар летят кирпичи. Хорошо, что пока без жертв. Администрация Волжского района, может быть, пора уже начать работать, а не ждать, пока случится очередное ЧП? — задаются справедливым вопросом в соцсетях граждане.

В комментариях назван ещё один опасный адрес: дом на пересечении улиц Рахова и Вавилова, где были кассы «Аэрофлота». Уточняется, что там ходят в школу дети. 

Напомним, ранее в Заводском районе Саратова упавший с крыши во время ремонта многоэтажного дома кирпич убил мужчину.

Фото: Е.Конецкая

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