К 2024 году АО «Металлургический завод Балаково» планирует вложить свыше 1,3 миллиарда рублей в строительство комплекса производства кислорода в городе Балаково Саратовской области.

Об этом сегодня, 8 января, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития Саратовской области.

В издании уточнили, что металлургический завод Балаково» реализует ряд крупных инвестиционных проектов. В целях обеспечения новых производственных комплексов техническими инертными газами реализуется проект по строительству комплекса производства кислорода и разделения воздуха с объемом инвестиций более 1,3 миллиарда рублей, созданием 55 рабочих мест, срок реализации — 2021-2024 годы.