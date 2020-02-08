Припаркованный на проспекте Кирова Geely не дает сотрудникам «КВС» начать ремонтировать водопровод, сообщает пресс-служба водоканала Саратова.

-Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» не могут приступить к выполнению работ по пр. Кирова, 15 из-за припаркованного автомобиля Geely с государственным регистрационным номером Р294УА64RUS, — сообщает пресс-служба предприятия.

Всех, кто знаком с владельцем данного автомобиля, просят связаться с диспетчерами ООО «КВС» по телефону — +7-8452-24-65-24.