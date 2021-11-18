В Энгельсе появилось кладбище домашних животных. Об этом сообщает группа «Энгельс Онлайн» с ссылкой на новостной ролик от «Саратов 24».

Несанкционированные захоронения обнаружили местные жители в лесопарке «Лесной». В общей сложности, люди насчитали пять новых захоронений.

—Почти все они оформлены самодельными крестами, надгробными камнями и табличками. На некоторых могилах стоят искусственные цветы. На отдельных надгробиях даже указаны порода, клички и годы жизни домашних животных, — говорится в ролике.

Журналисты отмечают, что сами местные жители, которые гуляют по парку, крайне недовольны той картиной, которую им приходится видеть.