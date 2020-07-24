В Саратовской области на 23 июля 706 местных жителей, среди которых 233 ребенка, обратились к медикам за помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

За 2020 год 974 насекомых исследовали на наличие возбудителей инфекций. У двух особей выявлен гранулоцитарный анаплазмоз человека, у девяти иксодовый клещевой боррелиоз, в том числе один из объектов окружающей среды.

В целях защиты от инфекций, которые переносят клещи, обработаны 475,92 гектара территории летних лагерей.