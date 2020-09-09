На 8 сентября в Саратовской области клещи покусали 746 человек, 244 из которых дети. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

За это время исследовали более тысячи особей насекомых на инфекции. У двух — гранулоцитарный анаплазмоз человека, иксодовый клещевой боррелиоз — у 11, в том числе из объектов окружающей среды.

Проведены акарицидные обработки на общей площади 4475,92 гектара.

Дачникам напоминают, что нужно не забывать о благоустройстве своих территорий, вырывать сорняки и траву, где могут сидеть паразиты. Во время прогулок по лесу лучше надевать закрытую и прилегающую одежду, регулярно осматривать друг друга, не стоит садиться на траву.