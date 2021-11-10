Фальшивая денежная купюра номиналом 5 000 рублей была выявлена в Саратове.

Во время пересчета денежных средств, поступивших с автомобильной заправочной станции, инкассатор выявил подделку. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выяснилось, что фальшивая купюра была напечатана самодельным способом на цветном принтере.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Наказание по данной статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.