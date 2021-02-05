Согласно действующей на данный момент маршрутизации пациентов госпитализации по линии скорой медицинской помощи в городе Саратове каждый четверг специалисты клинической больницы принимают пациентов, которые нуждаются в экстренном медицинском обследовании и лечении. Скорая помощь доставляет больных из Заводского и Октябрьского районов в клиническую больницу «РЖД-Медицина» по определенным профилям, исходя из установленных медицинских показаний. Больница имеет большое количество подразделений и оснащена современным оборудованием, что позволяет оказывать медицинскую помощь комплексно и оперативно.

— Оказание экстренной медицинской помощи — это сложный и ответственный процесс. Он требует сплоченности, быстроты реагирования и высокого профессионализма. Мы проанализировали свои возможности и подтвердили их на практике. Это еще раз доказало, что коллектив нашей больницы обладает высокими компетенциями и большим опытом, чтобы справиться с задачей такого масштаба. Начало положено. Мы полностью готовы оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается, — прокомментировал главный врач клинической больницы «РЖД-Медицина» Иван Емельдяжев.

В министерстве здравоохранения Саратовской области поддержали инициативу клинической больницы «РЖД-Медицина», отметив, что «в текущих непростых санитарно-эпидемиологических условиях, когда в нашем регионе часть плановой медицины подчинена борьбе с новой коронавирусной инфекцией, помощь ведомственных и частных больниц очень кстати.

Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов показала пример социальной ответственности и единства действий отрасли регионального здравоохранения в организации оказания медицинской помощи жителям, не связанной с коронавирусом. Мы не можем отказаться от медпомощи по различным профилям, она также остается востребованной, и наша общая задача обеспечить ее выполнение».