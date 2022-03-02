Клиника педиатрии Доктора Трухманова – единственное в Саратовской области многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее широкий спектр лечебно-профилактических услуг и наблюдения за здоровьем детей с самых первых дней жизни и до 18 лет и занимающее лидирующее положение на рынке медицинских услуг в Саратовской области.

О клинике и пути ее создания рассказала руководитель Юлия Евгеньевна Трухманова.

Как появилась идея создать детскую клинику?

Мы с супругом ждали малыша. В то время у нас уже были дети – сын и две дочки. Но рождение новой жизни – всегда чудо для родителей. Мы всей семье со старшими детьми уже называли ее Евгения, едва узнав о новой зародившейся жизни. Супруг был вдохновителем ее имени. «Она станет гением – Евгения», восклицал, ожидающий рождения чуда, счастливый папа. А мы все и не сомневались в его словах. Однажды вечером уже после рождения малышки, искупав Евгешу и уложив спать, мы с супругом сидели и рассуждали, как было бы хорошо если бы в нашем городе Энгельсе, появилась детская поликлиника, которая нравилась и маме, и ребенку. Ведь так важно, чтобы мама малыша, засыпала рядом с ним спокойной и счастливой. Но это возможно, только если малыш здоров, если рядом есть опора – семья и, конечно, квалифицированная врачебная помощь. Именно в тот вечер мы с супругом решили, что в Энгельсе будет детская клиника, где будут лечиться наши дети, внуки и все дети нашей области. Это было зимой 2011 года, а 1 марта 2013 года открылась Клиника Педиатрии Доктора Трухманова. И именно Евгения стала лицом нашей клиники.

С первого дня существования клиники деятельность нашего коллектива объединена одной целью – оказывать высококвалифицированную и эффективную медицинскую помощь детям в борьбе с любым недугом. Стремясь соответствовать заявленным стандартам, мы оснастили клиники новейшим оборудованием для проведения самой современной диагностики, профилактики и много другого, что может потребоваться детям, если возникла необходимость в проведении лечения.

Однако, построить и оснастить медицинскую клинику – дело дорогое, но не самое сложное. Гораздо труднее добиться того, чтобы частная медицинская клиника, предлагающая свои услуги пациентам наряду с государственными медицинскими учреждениями, смогла бы гарантировать безопасное и качественное оказание медицинских услуг, соответствующих самым высоким стандартам, стать для многих семей опорой и мощной поддержкой в ситуации, когда ребенку нужна помощь. И нам это удалось.

Клиники педиатрии Доктора Трухманова имеют положительную репутацию не только среди жителей Саратовской области – благодарных родителей маленьких пациентов, но и в профессиональной среде медицинских работников, что позволило нам собрать коллектив самых лучших, самых грамотных специалистов как в области педиатрии, так и в других более узких направлениях медицины. Наш коллектив – это врачи высшей и первой категории, кандидаты и доктора медицинских наук с многолетним стажем работы, для которых детское здоровье – не просто предмет профессии, а призвание, жизнь. Ради детей мы трудимся без праздников и выходных, ежедневно совершая множество больших и маленьких побед и самая лучшая награда для нас – однажды узнать, увидеть, как они выросли и стали сильными, умными, сообразительными людьми.

В чем главное отличие Клиники Педиатрии Доктора Трухманова о других клиник?

Как любой любящий родитель, я готова многое говорить о своем детище и только самое лучшее. Объективно, как руководитель, могу сказать, что наша клиника отличается принципом своей работы: доступность, человечность и высокое качество оказываемой медицинской помощи. Коллектив нашей клиники – это команда профессионалов, главным преимуществом которой является искренняя любовь к своему делу и искреннее желание помочь пациенту. Требования к сотрудникам высоки, но и цели высокие: мы хотим быть лучшими в своем деле!

Мамам важно понимать, что как для родителей, так и для врача каждый ребенок – настоящее чудо, бесценное творение природы.

Поэтому очень важно доверять профессионализму врача. Родителям и врачам надо действовать сообща.