Каждый месяц выходит множество новинок – на что обратить внимание? Мы подобрали книги, которые нельзя пропустить. Остросюжетная и сентиментальная проза, максимально полезные и нескучные руководства и чтение для развлечения. Книги под любое настроение — читайте на выходных и по дороге на работу, делитесь с друзьями или не рассказывайте никому. Главное, не пропустите – это самые актуальные издания сезона.

Анна и Сергей Литвиновы «#Останься дома и стреляй!»

Журналист Дима Полуянов и его верная подруга Надя умудрились ввязаться в криминальную историю несмотря на то, что весь мир встал на паузу. Даже в разгар самоизоляции продолжают совершаться преступные замыслы и гибнут люди. Дима с Надей просто не могут оставаться в стороне. Рискуя собственными жизнями, они стремятся восстановить справедливость и разобраться в происходящем.

Алексей Поляринов «Риф»

Три женщины, три географии, три судьбы – все такие разные, но есть в них кое-что общее. И чем дальше, тем страшнее эта связь. Кира из закрытого Сулима, Ли из американского кампуса и Таня из современной Москвы и помыслить не могли, что им придется противостоять мощной, разветвленной на весь мир зловещей секте. И неизвестно, справились бы они, если бы в самом начале знали, что ожидает их в финале…

Татьяна Полякова «Особняк с выходом в астрал»

Клавдия Огурцова – обладательница не только смешной фамилии, но своеобразной внешности и живого, нетривиального ума. Неугомонная девица подвязалась на почве спиритизма и предсказаний. Отныне ясновидящая в третьем поколении, Матушка Евлампия неплохо зарабатывает – хватает на ассистентов, но умудряется вляпаться в историю с криминальным душком. И тут уже помощью потусторонних сил не

обойтись.

Екатерина Рождественская «Приеду к обеду. Мои истории с моей географией»

Истории Екатерины Рождественской полны живописных деталей. Писатель и переводчик, дочь известного литкритика и прославленного поэта, фотохудожник, она умеет любую кривую улочку, любой далекий берег или пролесок в глубинке описать так, что читателю непременно хочется там побывать. А если эти истории снабжены подробными рецептами из воспоминаний и путешествий? Пожалуй, перед вами самый завораживающий и «вкусный» путеводитель последних лет.

Дарья Донцова «Козленок Аленушка»

Подруга Виолы Таракановой – серийная невеста. Сколько уж раз она выходила замуж и всякий раз счастливо и будто бы навсегда. Но сейчас что-то пошло не так. Плюшевый медведь нашептал жениху, что невеста, мол, ведьма и вообще убивает мужей пачками. Виола подозревает реактивный психоз у обоих молодоженов, но уговаривает Федора не слушать сбрендившую игрушку с капота свадебного лимузина, а спокойно идти под венец. Все бы ничего, но после брачной новоиспеченный муж будто под землю провалился. Вот Виоле его и искать.

Мария Метлицкая «Три женщины в городском пейзаже»

Еще классик научил нас помнить, что несчастливые истории все разные и их гораздо больше, чем счастливых. Но он, как ни крути, жил в другую эпоху. И современной женщине куда проще стало изменить судьбу, а не покориться ей. Три женщины в городском пейзаже больше не обязаны подчиняться чужим правилам. В любой момент они вольны решить, куда идти дальше – прямо или свернуть. Главное, чтобы маршрут прокладывало собственное сердце, а не чужие устои.

Маша Трауб «Не мамкай!»

Кажется, все знают, как воспитывать детей. Особенно те, у кого собственных нет, зато полно свободного времени, чтобы раздавать непрошенные советы. Доброжелатели обступают молодых растерянных мам и неистово причиняют им мудрость. Что же делать начинающей родительнице? Спросить того, кто действительно знает, что нужно делать. Например, мама двух уже взрослых детей Маша Трауб – признанный эксперт по счастливой семейной жизни. Опытная, ироничная, уверенная в том, что детей надо прежде всего любить. И все у вас получится.

Ксения Буржская «Мой белый»

Две искренних и нежных истории в одной. Шестнадцатилетняя Женя – трогательный подросток. Два самых близких и родных ее человека разошлись и видеть друг друга не могут. А параллельно своя сложная, бурная, эмоциональная жизнь. Женя находит старые письма, которые помогают ей лучше понять себя и тех, кому уже не суждено быть вместе.