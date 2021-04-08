В преддверии Дня авиации и космонавтики 11 апреля в 16 на крыльце Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой состоится праздничный концерт под названием «Обнимая небо» (Саратов, улица Ломоносова, 20, проезд на автобусах № 53, 11, остановка «Техстекло»).

В первой части праздника выступят клубные формирования Центра и представят творческие номера, специально подготовленные для юбилейной даты – 60-летия со дня первого полета человека в космос.

Во второй части зрители услышат программу «Время Байконура» в исполнении «Народного коллектива» вокально-инструментального ансамбля «ВИВАТ». Вас ждет «Живой звук» и авторские хиты группы.

Вход — свободный.

Справки по телефону: 304-977.

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