В 2019 году на железнодорожных переездах Приволжской железной дороги зафиксировано 15 дорожно-транспортных происшествий. Это на 26% меньше, чем в 2018 году. В большинстве случаев причинами ДТП стали нарушения правил дорожного движения водителями.

Наибольшее количество аварий произошло на железнодорожных переездах Саратовского региона ПривЖД (9 случаев). В Волгоградском и Астраханском регионах ПривЖД зафиксировано 4 и 2 случая, соответственно. В результате происшествий пострадали 16 человек.

В 11 случаях виновники дорожно-транспортных происшествий были привлечены к административной ответственности, а в одном – к уголовной. Ещё три дела, возбуждённые после ДТП, находятся на рассмотрении суда.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на ПривЖД проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. Кроме того, железнодорожники проводят профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями.