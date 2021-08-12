Замминистра Денис Грайфер рассказал на брифинге 12 августа об увеличении количества коек для больных коронавирусом в Саратовской области.

Сейчас на территории региона их 3,164 тысячи, 71% из которых с кислородной поддержкой. На данный момент 11,2% коек свободны. На сегодняшний день из 60% рекомендованных привито 48% населения.

Первым компонентом привито 479 тысяч человек, что составляет 40%.

В категории свыше 60 лет привито 34% населения. Вакцину получили 40% работников образования. Напомним, что очные занятия начнутся только, если будут привиты более 60%. Всего в регион поставлено 686 тысяч доз вакцины, 40 тысяч из них «Спутник-лайт».