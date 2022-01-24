Количество коммунальной техники на улицах города увеличено.

Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

«В ночь работает 422 спецмашины с учётом привлеченной, в том числе и на региональных дорогах.

Следующий крупный снегопад ожидается в субботу. До этого времени необходимо максимально вывезти снег с магистралей и тротуаров. Для выполнения данной задачи Саратову оказана помощь спецтехникой с районов области. Это стало возможно благодаря поддержке губернатора Валерия Радаева», — написал у себя на странице в Инстаграм глава города.