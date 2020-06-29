На горячую линию «Волонтеров Конституции» вчера, 28 июня, поступило почти пять тысяч звонков, всего же с начала работы в колл-центр позвонили 47,996 тысячи раз.

Жители Саратова продолжают активно интересоваться голосованием на дому и во дворе, а также адресами и графиком работы избирательных участков.

Напомним, узнать подробнее о процедуре голосования можно по телефону бесплатной горячей линии «Волонтеров Конституции» 8-800-350-86-46 с 9:00 утра и до 21:00 вечера.

Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Выразить свое мнение горожане могут до 1 июля включительно.