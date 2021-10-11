Количество самозанятых в Саратовской области увеличилось. Об этом рассказал саратовский центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес».

Вместе с этим увеличивается и количество мер поддержки лиц, обладающих этим статусом. Бесплатные консультации от центра «Мой бизнес» теперь доступны не только юридическим лицам, но и самозанятым.

Те, кто уже зарегистрировал свое дело в приложении «Мой налог» могут получить до двух от экспертов центра.

Консультации оказываются по направлениям: финансовое планирование, правовое обеспечение деятельности, SMM и продвижение в интернете. Записаться на консультацию можно по ссылке.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.