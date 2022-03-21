В Саратове на Театральной площади прошла традиционная ярмарка «выходного дня» по продаже продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— В целях удовлетворения спроса жителей во всех районах города работали дополнительные точки по реализации сахара. За 2 дня было продано 52 тонны продукта, — уточняют в ведомстве.

Также ведется ежедневный мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары. Так, за 19 и 20 марта поступило на 35% меньше обращений, чем в предыдущие выходные дни.

Администрация напоминает, что колл-центр продолжает работать. Жители могут обращаться по телефонам: 8 (8452) 26-30-15, 8 (8452) 74-87-23. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 19:00.