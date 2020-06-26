Саратовцев по-прежнему интересуют вопросы процедуры Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ.

С начала работы на горячую линию колл-центра «Волонтеров Конституции» горожане позвонили 30,136 тысячи раз. Больше всего жителей заботят вопросы надомного и дворового голосования, а также график работы избирательных участков.

Напомним, с сегодняшнего дня граждане могут прийти на избирательные участки для участия в Общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ. Голосование продлится в течение недели до 1 июля включительно.

Бесплатная горячая линия «Волонтеров Конституции» 8-800-350-86-46 продолжит свою работу в обычном режиме. Горожане могут задать вопросы, связанные с процедурой голосования, с 9:00 утра и до 21:00 вечера.