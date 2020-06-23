Саратовцы стали чаще звонить в колл-центр «Волонтеров Конституции», на горячую линию уже поступило 17,133 тысячи звонков.

Горожан интересует процедура общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ, а именно – как проголосовать досрочно, как выразить свое мнение на дому, а также уточняют время и дни работы избирательных участков. В ходе общения саратовцы активно высказывают желание принять участие в голосовании, если избирательный участок будет развернут во дворе их дома.

Напомним, Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ стартует 25 июня и продлится в течение недели. Всю интересующую горожан информацию по процедуре можно узнать по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-86-46. Она доступна с 9:00 до 21:00.

Кроме того, следить за новостями колл-центра горожане могут в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте, а также в месседжере Телеграм.