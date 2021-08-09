В следственном управлении республики Башкортостан озвучили подробности убийства, которое произошло в городе Мелеуза.

29-летнего депутата местного горсовета от КПРФ Александра Котелевского подозревают в расправе над инвалидом.

Следствие полагает, что все случилось в ночь с 4 на 5 августа. Подозреваемый и его 38-летний приятель распивали спиртное у мастерской потерпевшего. Они поссорились, народный избранник набросился на оппонента, проломил его череп и сломал позвоночник. Есть и соответствующее заключение экспертов.

У погибшего остались двое детей.

Александр Котелевский не признал свою вину. Он хороший знакомый своего саратовского коллеги Николая Бондаренко. Вместе они записывали обращение к избирателям и рассказывали о планах партии.