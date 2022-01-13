Сегодня, 13 января, в РФ отмечается День печати.

Депутат ГД Николай Панков и его однопартийцы поздравили коллектив ООО «Волга-Медиа» с этим праздником.

Среди них — секретарь местного отделения партии Кировского района Саратова Андрей Еремин, и депутат городской думы Владимир Островский.

Помощники депутатов прибыли в редакцию, передали подарки и сказали много теплых слов.

— Дорогие журналисты, спасибо за то, что всегда помогаете в работе. Благодаря вам, проще довести до людей важную информацию и наладить конструктивный диалог, — выразил благодарность журналистам «Комсомолки» Николай Панков.