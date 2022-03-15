Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 15 марта, отметил положительные моменты по вакцинации населения на состоявшемся корсовете.

-В области продолжает расти коллективный иммунитет – показатель приближается к 80%. Ежедневно прививаются и ревакцинируются две тысячи человек. Большая часть населения уже убедилась, насколько вакцина защищает от тяжелого течения болезни.

В этих обстоятельствах на первый план выходит возвращение к плановой госпитализации и широкому охвату диспансеризацией, — заявил он.