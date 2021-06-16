Коллекторское агентство ООО «Свобода от долгов» заплатит штраф за звонки и SMS знакомому должника. Об этом сообщили в областном УФССП.

Гражданин обратился к приставам и сообщил о том, что ему досаждают. Он неоднократно выражал несогласие на такое взаимодействие, но ситуация не становилась лучше.

После проверки на организацию составили протокол, который рассмотрели в Арбитражном суде Саратовской области. В итоге компанию оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Агентство подало апелляцию, но решение оставили без изменения.