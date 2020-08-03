В колониях Саратовской области появились новые сотрудники, только окончившие вузы ФСИН России. Об этом появилась информация на официальном сайте УФСИН России по Саратовской области.

Первый рабочий день молодых сотрудников начался с торжественного вручения им дипломов об окончании вузов и получения первого специального звания «лейтенант внутренней службы».

Среди молодых сотрудников УФСИН по Саратовской области есть выпускники Академии права и управления ФСИН России в Рязани, Самарского юридического института ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Воронежского института ФСИН России. Четверо новобранцев окончили профильные высшие учебные заведения с отличием.

Бывшие курсанты познакомились с руководством и отчитались об уровне успеваемости в вузе. В ходе торжественного мероприятия новобранцев поздравили с вступлением на новые должности, показали документальный фильм об исторических вехах становления уголовно-исполнительной системы Саратовской области.