Кольский полуостров лежит на грунтах древней архейской породы, углубляющейся местами от пяти до 10 километров.

В 1970 году недалеко от поселка Заполярный начали бурить уникальную скважину, которая при совсем небольшой ширине около шести дюймов к окончанию бурения в 1990 году имела длину 12,262 тысяч метров. Кольская сверхглубокая скважина является самой глубокой в мире.

Точка бурения в Мурманской области выбрана была исходя из геологических соображений — близости древних пород к поверхности. Деятельность геологов не останавливалась круглые сутки. Помешать могли только сбои техники.

Исследования выполненных работ проводили около десятка научных организаций — такова была важность добытых материалов. Были сделаны открытия в разных областях науки, не только геологических. Многое о прошлом и настоящем узнали биологи, археологи, ученые других областей знаний.

Первых 7,262 тысячи метров прошли к 1974 году, работали на советском стандартном оборудовании, которое использовалось при бурении скважин в стране. При достижении предела для стандартного оборудования перешли на новую вышку со специальной установкой «Уралмаш-15000», проработавшую до 1990-го года.

К 1983 году механизмы опустились на 12 километров, работы приостановили для празднования этого достижения. Проходивший в эти даты в Москве Международный конгресс геологов, отметил достижения советской науки и его участники были настолько впечатлены успехами советских геологов и буровиков, что отправились на место проведения работ. Советские геологи заслуженно принимали поздравления, все газеты мира обошли снимки Кольской сверхглубокой.

Осенью 1984 года продолжилось бурение. В результате аварии на поверхность не поднялись турбобур и около пяти километров труб. Работы последних пяти лет пришлось начинать заново.

Несколько месяцев проводили безуспешные работы по подъему оборудования, после заново начали с точки семь километров, и достигли 12 километров только через шесть лет в 1990 году, установив максимальное заглубление 12,262 тысячи метров.

Образцы, добытые в скважине сумели отвергнуть гипотезу об отсутствии воды на больших глубинах, бурение показало, что жидкие растворы свободно перемещаются и на глубинах ниже 9 километров.

Ещё одно неожиданное открытие сделано при сравнении грунтов с глубины Земли и лунного грунта — они оказались практически идентичными.

Температура в глубине Земли оказалась выше, чем предполагали ученые до исследований. Теоретически ожидалось, что ниже семи километров, где известно было, что температура составляет 120 градусов, температура не должна расти. Оборудование бурильщиков установило, что температура на глубине 12 километров составляет 220 градусов.

Советский Союз стал первым государством, проникшим так глубоко в недра земли, что позволило людям планеты Земля понять, как мало они еще знают о своей планете, не говоря даже об исследованиях других миров, включая ближайший спутник — Луну.

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