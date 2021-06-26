Сегодня, 26 июня, на стадионе «Волга» в Заводском районе Саратова состоялся товарищеский матч между командами «Городских» и «Заводских» — участников предварительного голосования «Единой России», будущих кандидатов и действующих депутатов. Организатор матча и капитан команды «Заводских» депутат облдумы Андрей Воробьев рассказал о встрече.

— Несмотря на то, что наша сборная России покинула чемпионат Европы, мы не перестаем любить футбол, спорт. Своим примером с коллегами по партии это показываем. Несмотря на жару, каждый выкладывается по полной. Это доказывает, что в футбол играют настоящие мужчины с характером.

Сегодня мы играем на стадионе «Волга», который был капитально отремонтирован по инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Таких комплексов нужно больше, — и не только в Саратове, но и в Балашове, Ртищеве, Красноармейске, Калининске и других городах. А также надо восстанавливать заброшенные спортплощадки, передавать их на баланс муниципалитетов и дать им вторую жизнь, наполнять своевременным оборудованием, удобным покрытием. Своим примером мы показываем молодому поколению, что спорт — это сила, это здоровье, — отметил он.

Комментировал спортивный поединок легендарный силач и партнер Андрея Воробьева по проекту «Народный фитнес-парк» Вячеслав Максюта.

— В преддверии Дня молодежи «старички» решили немного побегать, а мы посмотрим, что из этого получится. Они показывают молодому поколению хороший пример. Пришел сегодня впервые на стадион «Волга» летом. Здесь есть, где заниматься спортом. Скоро мы откроем еще и фитнес-парк в Заводском районе. Молодежи будет, где потратить свою силу и энергию, — сказал спортсмен.

Судил матч депутат городской думы от Заводского района Вячеслав Доронин, не показавший ни одной желтой карточки.

—Наш район — наши правила, — прокомментировал свой миролюбивый настрой харизматичный арбитр встречи.

Итоговый счет 4:2 в пользу команды «Заводских».