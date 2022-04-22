В Москве состоялись финальные мероприятия десятого сезона Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Шесть претендентов на победу защитили свои проекты в суперфинале.

Всего к участию в финальных соревнованиях программы были допущены 28 команд из 24 регионов страны. Студенты представили результаты своей деятельности на конкурсных мероприятиях.

Обучающиеся Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС презентовали свои проекты «HanDec», «Молодёжно-туристическая программа «PROДОМ»» и «Творческая лаборатория «LOVушка»».

Первый из них — «HanDec» — экосистема по развитию надпрофессиональных навыков. Проект включает в себя онлайн-курс по вопросам бизнес-грамотности с сурдопереводом для воспитанников Технологического центра дополнительного образования и профессионального обучения «Техноград 64», взаимодействие с работодателями для создания коммуникации воспитанников интерната с представителями бизнеса, а также киберспортивный тренинг, позволяющий развивать навыки командной коммуникации.

Проект «Молодёжно-туристическая программа «PROДОМ»» рассказывает своим участникам о Саратовской области. Команда предлагает тематические поездки вместе с гидом по необычным местам и достопримечательностям региона, дегустации местных блюд и сладостей, фотосессии на просторах области и многое другое.

Третий проект — «Творческая лаборатория «LOVушка»» — реализуется в формате спектакля и предлагает своему зрителю в возрасте от 12 до 16 лет порассуждать на темы детско-родительских взаимоотношений и конфликтов внутри семьи. Саратовский областной институт развития образования рекомендовал этот проект как одну из лучших практик по профилактике деструктивного поведения молодёжи.

Суперфинал Акселератора, участником которого стала команда «PROДОМ», проходил в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. На этой площадке и подвели главные итоги сезона. В общекомандном зачёте жюри присудило ПИУ РАНХиГС первое место. Также команда получила диплом победителя специальной номинации от международной компании «ЕВРАЗ», заняла первое место в Турнире-соревновании, который проходил с 2021 по 2022 год, а также стала победителем в специальной номинации от Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

«Команда нашего Института все годы принимала самое активное участие в Акселераторе. Последние три года мы входили в число суперфиналистов и становились призёрами, – подчеркнула ментор проектов, начальник Управления по работе со студентами Поволжского института управления РАНХиГС Анна Попова. – В этом юбилейном году мы смогли завоевать главный кубок проекта! Для команды это серьёзное достижение и большая ответственность. Ребята получили множество положительных отзывов от федеральных экспертов, а также предложения о партнёрстве от крупных организаций, в числе которых президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»».