В Президентской академии 21-22 апреля выбрали суперфиналистов Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, который проходит уже в девятый раз. Пять претендентов на победу защитили свои проекты в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (город Москва).

В широкомасштабной образовательной программе с конкурсной составляющей RAISE в этом сезоне приняли участие студенты и аспиранты из 57 регионов, которые представляли 31 вуз России и 36 филиалов Президентской академии. На Акселераторе участники в течение восьми месяцев разрабатывали социальные проекты с применением предпринимательского подхода. К участию в финальных соревнованиях были допущены 30 из 66 команд: студенты из 26 регионов представили на очной презентации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва) более 90 проектов.

— Мы очень рады приветствовать вас в этом невиртуальном зале, это долгожданная встреча. Несмотря на конкуренцию во время конкурса, вы должны понимать, что RAISE – это ещё и большая коммуникационная площадка для предпринимателей. Не упускайте возможности, общайтесь, заводите новые знакомства, — призвала участников руководитель Акселератора RAISE, Директор Центра общеакадемических образовательных инициатив ИОРСИ РАНХиГС Инна Газиева, открывая финал в Москве.

В суперфинал вышли пять команд, в числе которых студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Ими были представлены реализованные проекты «HanDec», «Твоя безопасная сеть» и «LOVEушка».

По итогам суперфинала в общекомандном зачёте ПИУ РАНХиГС занял третье место. Среди других успешных результатов команды также можно отметить получение диплома за активное участие в номинации от международной компании «ЕВРАЗ» «Проект 2.0: переход в цифру», победу участников проекта «Твоя безопасная сеть» в специальной номинации «Национальные проекты России», занятия второго места в номинации от российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» «Проекты социального воздействия» и получения статуса победителей в номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект».

— Наша команда представляла три проекта, каждый из которых вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области. Выбранные проблемы действительно актуальны и командами найдены уникальные решения. Это самое главное! Финал RAISE – это не финал для каждого из проектов, а важная площадка для масштабирования. Мы получили содержательные рекомендации по развитию и партнёрские предложения от компании «ЕВРАЗ», корпорации «ВЭБ.РФ» и ряда других экспертов. Впереди будет реализовываться большая работа! — прокомментировала итоги Акселератора начальник управления по работе со студентами Поволжского института управления РАНХиГС, ментор проектов Анна Попова.