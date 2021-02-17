В Саратовской области состоялся этап турнира «Что? Где? Когда?», проводившийся в рамках Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа.

Участниками интеллектуальной игры стали студенты высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений. Активное участие в мероприятии продемонстрировали пять команд из Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, из общего числа которых команда «Политологи» заняла первое место по Саратовской области, а команда «Изюбрь знает» получила третье место.

— Интеллектуальная олимпиада ПФО стартовала турниром «Что? Где? Когда?». В этом году модель проведения турнира оказалась более современной. Организаторы предложили модель максимально широкого охвата участников, через проведение внутривузовского турнира в удаленном формате – дистанционно и централизованно на сайте Олимпиады. Вопросы были одинаковы для всех команд региона, а ответы оценивались игровой платформой. Для нас стало приятной неожиданностью, что наши пять команд выступили достойно, а команда «Политологи», состоящая из магистрантов Института, набрала наибольшее количество баллов и стала победителем. Значит широкий спектр нашего гуманитарного образования дает свои плоды! Поздравляю ребят и желаю им успеха в региональном этапе, — отметил начальник научно-организационного отдела ПИУ РАНХиГС Олег Абакумов.

Отметим, что в общем зачете Приволжского федерального округа Саратовская область заняла восьмое место.