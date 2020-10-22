21 октября на площадке Точки кипения Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. состоялся региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени».

Форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» — это масштабное событие, организуемое с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

В рамках регионального этапа 23 идеи были отобраны органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления для дальнейшего внедрения на территории Саратовской области. Среди них проектные инициативы команды Поволжского института управления РАНХиГС: «Твоя безопасная сеть» — руководитель Денис Родичев, «Мелодия усадьбы» и «Историческое благоустройство» — руководитель Иван Весёлый, «Город, открытый тобой» — руководитель Вадим Воронин. Кроме того, доцент кафедры экономики и таможенного дела Президентской академии, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Саратовской области Елена Константинова приняла активное участие в форуме.

— В сложный для экономики страны период, вызванный пандемией коронавируса, очень ценным является внимание со стороны руководителей органов государственной власти и местного самоуправления региона к проектам, которые направлены на поиск нового импульса для развития региональной экономики, технологий, образования, предпринимательства, общественных процессов. Идеи, предложенные в рамках форума, поддержаны ключевыми руководителями профильных органов власти, а их инициаторам будут предоставлены любые формы продвижения и развития, — рассказала о перспективах участия в форуме Елена Константинова.

Отметим, что форум объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей органов государственной власти и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения идей и проектов.

— В 2020 году два проекта Студенческого проектного офиса ПИУ РАНХиГС — «Твоя безопасная сеть» и «Мелодия Усадьбы» — уже не первый раз демонстрируют высокий уровень и качественную проработку идей. Это позволило им войти в состав 20 лучших проектов Саратовской области и тысяча лучших проектов России. Важно отметить, что отбор был максимально широким, а наши студенты встали в один ряд с крупными бизнесменами, управленцами и общественными деятелями со всей страны, — отметила достижения команд начальник управления по работе со студентами Президентской академии Анна Попова.

Финальное мероприятие форума пройдет в ноябре в Сочи в форматах очного присутствия и с использованием дистанционных технологий. В финале авторы 100 сильных идей представят доработанные проекты широкой общественности и экспертам — представителям крупного бизнеса, руководителям российских регионов, лидерам государственных компаний, членам Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.