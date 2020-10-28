С 26 октября по 1 ноября 2020 года на базе Нижегородского института управления РАНХиГС, Приволжского исследовательского медицинского университета и Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского из Нижнего Новгорода проходят XVIII Открытые студенческие игры вузов Приволжского федерального округа.

В программу Игр включены соревнования по 10 видам спорта: фитнес-аэробика, баскетбол, бадминтон, волейбол, дартс, самбо, настольный теннис, шашки.

Женская сборная по волейболу Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС вошла в состав делегации от Саратовской области. С 29 по 31 октября 2020 года команда ПИУ РАНХиГС сразится с противниками других вузов ПФО.

— В новом учебном году это первый выезд на соревнования для нашей команды, поэтому особенно чувствуется ответственность как перед Институтом, так и перед регионом. Могу смело утверждать, что наш спортивный настрой – самый боевой! — отметил директор Центра студенческого спорта ПИУ РАНХиГС Ришат Мажитов.