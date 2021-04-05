На базе Самарского государственного технического университета в дистанционном формате прошел второй (региональный) этап Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело». В этом году в соревновании приняли участие студенты из девяти вузов Приволжского федерального округа.

Первый тур состоялся в форме тестирования на знание таможенного законодательства Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Второе конкурсное задание предполагало защиту тематических проектов в области таможенного дела.

Кроме того, в ходе командных соревнований студенты должны были презентовать свои коллективы. Для этого им было дано домашнее задание – подготовить видеоролик. Заключительным испытанием для команд стал творческий конкурс, который по традиции проводился в формате одной из популярных телевизионных игр.

Из числа команд, представлявших Саратов в научном состязании, команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в составе студентов Анастасии Мазуровой, Дмитрия Косяченко и Любови Румянцевой завоевала призовые места в командном зачете и в номинации «Лучшая видео-визитка команды». Также участники команды были награждены почетной грамотой за тематический проект «Единая валюта в рамках валютной интеграции стран ЕАЭС» в номинации «Перспективность проекта».

— Всероссийская олимпиада по таможенному делу – это отличная возможность, в первую очередь, применить и проверить свои знания, полученные за время обучения в вузе. Мы были рады принять участие в данном мероприятии. Хотелось бы поблагодарить нашу кафедру и научного руководителя, который оказывал помощь в подготовке ко всем этапам Олимпиады. В следующем году мы обязательно примем участие снова и покажем лучший результат по Приволжскому федеральному округу! – отметила Анастасия Мазурова.