Сборная Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приняла участие в сезоне Высшего дивизиона группы «Б» Всероссийских соревнований по футболу «Национальная студенческая футбольная лига».

Наиболее успешным для команды из Саратова оказался турнир, прошедший в Санкт-Петербурге, где студенты добились максимального результата, выиграв все 3 матча и заработав 9 очков. Также футболисты показали отличный уровень подготовки в матче против команды Московского городского педагогического университета, которая по завершению соревнований оказалась в числе сильнейших.

В финальном этапе команда ПИУ РАНХиГС сразилась с противниками из Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Астраханского государственного университета, а также Северо-Кавказского федерального университета.

В итоговой таблице сборная Поволжского института управления РАНХиГС заняла 6 место.

— Учитывая высокую планку турнира и большое количество сильных соперников, наша команда выступила удачно. На протяжении всех матчей мы верили в свои возможности и понимали, что обязаны бороться до конца в любой ситуации. Новый сезон лиги станет для нас отправной точкой к достижению более значимых результатов, – отметил тренер футбольной команды Президентской академии Александр Тарасов.

Также в соревнованиях приняла участие сборная Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, которая заняла в итоговой таблице группы «А» 8 место.

Соревнования Высшего дивизиона НСФЛ проводились при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского студенческого спортивного союза, а также с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.