С 26 октября по 1 ноября 2020 года на базе Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова прошли XVIII Открытые студенческие игры вузов Приволжского федерального округа.

В программу Игр были включены соревнования по 9 видам спорта: волейбол, фитнес-аэробика, баскетбол, бадминтон, волейбол, дартс, самбо, настольный теннис, шашки.

Войдя в состав делегации от Саратовской области, с 29 по 31 октября 2020 года женская сборная по волейболу Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС сразилась с командами Нижегородского института управления РАНХиГС, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.

По итогам соревнований команда ПИУ РАНХиГС заняла 3 место в общем зачете вузов ПФО.

— Благодаря усиленным тренировкам и поддержке тренера – Елены Антоновой — женская сборная по волейболу продемонстрировала сильную игру в период турнира. Разумеется, был осадок после одного поражения, но игра была практически равная. Для нашей команды — это новый вызов и мотивация к победе на следующих играх! — отметил директор Центра студенческого спорта ПИУ РАНХиГС Ришат Мажитов.

