30 июня и 2 июля 2020 года в Институте организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС в Москве состоялись финальные мероприятия Форума лучших практик Президентской Академии.

В рамках Форума команда сотрудников и преподавателей Поволжского института управления РАНХиГС приняла активное участие в Общеакадемическом конкурсе лучших практик РАНХиГС.

По результатам заочной экспертизы и финальной онлайн-защиты представители ПИУ РАНХиГС стали призерами в нескольких номинациях.

В номинации «Инновации в образовании – реализованные проекты» Первое место занял проект «Академия проектного выживания «Проектогенез» начальника управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анны Поповой. Второе место – образовательный проект «Россия без коррупции» доцента кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максима Мокеева.

В номинации «Профессионалы будущего – разработанные проекты» победителем стал проект «Центр подготовки вожатых для работы с детьми-сиротами и детьми с ОВЗ «DobroСвет» начальника управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анны Поповой.

В номинации «Популяризация национальных проектов второе место занял проект «Акселератор для отдаленных территорий «Муниципальный драйвер» заместителя директора ПИУ РАНХиГС Натальи Агаповой, а третье место – проект «Конкурс (хакатон) молодежных идей и проектов «Умный город: формирование комфортной и безопасной городской среды» доцента кафедры корпоративной экономики ПИУ РАНХиГС Ольги Милючихиной.

В номинации «Межрегиональное сотрудничество» втрое место занял проект «ПрофСноровка» доцента кафедры социальных коммуникаций Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Ксении Черняевой.

Начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова прокомментировала результаты Общеакадемического конкурса.

— Победившие проекты — это результат системной командной работы, флагманом которой является коллектив управления по работе со студентами. А поддержка наших педагогов — важное дополнение, повышающее экспертность и эффективность проводимых мероприятий. Проект «Центр подготовки вожатых «DobroСвет» был задуман и реализован совместно с коллективом Центра психолого-экономических исследований ПИУ РАНХиГС. Он стал уникальной методикой подготовки вожатых нового поколения.

При реализации всех этапов проекта «Акселератор проектного выживания «Проектогенез» мы привлекали наших постоянных партнеров: заведующего кафедрой управления персоналом Наталью Моисеенко, доцента кафедры корпоративной экономики Ольгу Милючихину, доцента кафедры экономики и таможенного дела Елену Константинову. Именно сочетание образовательных и воспитательных методов работы позволили получить значимые результаты, — говорит она.

Кроме того, директор Центра развития карьеры Поволжского института управления РАНХиГС, победитель конкурса «Успешные технологии профессиональной деятельности» в номинации «Работа с работодателями» Елена Потапова приняла участие в стратегические сессии, направленной на разработку моделей профессиональной деятельности филиалов и структурных подразделений Президентской академии в сферах работы с абитуриентами, первокурсниками, работодателями.

— Сегодня в стране в рамках реализации Национальных проектов открываются колоссальные возможности для развития ключевых отраслей. Важно, чтобы жители не просто знали, а могли использовать предоставляемые ресурсы и делать свою жизнь качественнее. Здесь мы видим и нашу задачу: используя накопленный опыт и ресурсы, мы планируем организовать эту работу с подрастающим поколением – школьниками и студентами, и начать с отдаленных территорий Саратовской области, где вопрос развития проектного мышления молодежи и инновационных подходов к решению местных проблем стоит особенно остро. Вместе с тем, эти территории являются важнейшим ресурсом региона и страны, значение которого стремительно растет в условиях усиливающейся в период пандемии островизации и повышения значимости природных и территориальных ресурсов.

Школьников именно отдаленных районов нашего региона мы планируем прокачивать, формировать у них практические навыки проектной работы. Это позволит не только в реальном времени внести вклад в развитие соответствующей территории, но и сформирует у участников проекта стойкое чувство принадлежности к своей малой родине и ответственности за ее будущее, — подчеркнула заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Наталья Агапова.