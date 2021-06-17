Ежегодно для профессорско-преподавательского состава и сотрудников Академии реализуется акселерационная программа, в рамках

которой проходит конкурсный отбор лучших практик, нацеленный на выявление, поддержку и продвижение лучших технологий и практик в сфере управления карьерой, внедрения инновационных образовательных технологий, результатов интеллектуальной деятельности, а также их тиражирование внутри филиальной сети Президентской Академии. Для участников Акселератора в течение года проводятся мастер-классы, тренинги, организуются дискуссионные площадки с привлечением ведущих специалистов в сфере образования, направленные на совершенствование региональных инициатив и развитие комплексного подхода в решении

типовых образовательных задач.

В этом сезоне Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина стал лидером финальных призовых мест.

В номинации «Профессионалы будущего» первое место занял проект «КарЪерный эхолот» ведущего специалиста Центра развития карьеры Ларисы Магомедовой и третье место занял проект «Бизнес слава» доцента кафедры социальных коммуникаций Галины Паничкиной.

В номинации «Практика маркетинга образовательных услуг» третье место занял проект «Платформа ITunes U как элемент формирования личного бренда преподавателя и инструмент работы с талантливыми студентами» доцента кафедры корпоративной экономики Ольги Милючихиной.

— Программа Акселератора была насыщенной. Интересно было познакомиться с презентацией проекта «Центры компетенций в вузах»

руководителя департамента и оценки методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрия Гужеля, который отметил, что в рамках таких центров планируется разработка и внедрение индивидуальной траектории в вузах и целевое трудоустройство студентов в регионах. Проекты нашего Института традиционно высоко оцениваются экспертами и после участия в

Акселераторе получают следующий виток развития. Так, высокая оценка работы команды над проектом «КарЪерный эхолот» выразилась не только в призовом месте, но и в повышенном интересе коллег из других филиалов РАНХиГС, и в предложениях о совместном сотрудничестве от экспертов Акселератора, — резюмировала директор Центра развития карьеры и руководитель мероприятий Акселератора на площадке ПИУ РАНХиГС Елена Потапова.