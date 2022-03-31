Команда Саратова вошла в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всего в полуфинал вышли 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из 8 федеральных округов нашей страны. Теперь полуфиналисты конкурса пройдут обучение по программе повышения квалификации, результатом которой станет разработка программы развития системы образования своего муниципалитета.

В команде «Люди ИКС»: председатель комитета по образованию администрации города Александр Блатман, руководитель методической службы Мария Храмова, консультант комитета по образованию администрации города Людмила Береснева, заместители директора лицея «Солярис» Ольга Мирошниченко и Юрий Дробышев.

В настоящее время идет голосование за команды в социальной сети ВКонтакте. Поддержать нашу команду можно, поставив лайк под профайлом команды.