Команда Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») заняла второе место в командном зачете регионального этапа всероссийского проекта «Северная ходьба — новый образ жизни». Оператор технологических установок предприятия Сергей Топильский стал вторым в личном мужском зачете на дистанцию 2 км, а оператор технологических установок Владимир Матушин занял третье место.

Организатором регионального этапа проекта выступил Добровольный физкультурный союз в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». В северной ходьбе приняли участие сборные предприятий и организаций города Саратова. В регионе проект реализуется второй раз.

Финальные соревнования прошли на стадионе «Авангард». Здесь и определили сильнейшие команды.

Состязаниям предшествовала активная подготовка. Работники Саратовского НПЗ под руководством опытных инструкторов подробно изучили технику этого вида спорта и приняли участие в практических тренировках. Впервые команда предприятия участвовала в Северной ходьбе в прошлом году, где заняла первое место на областных соревнованиях и вошла в десятку сильнейших на всероссийском этапе.

Северная ходьба стала популярной среди заводчан, поэтому в этом году в состав команды предприятия вошло много новых спортсменов. В августе на стадионе «Волга» Саратовский НПЗ организовал открытый урок-тренировку по этому виду спорта. В тренировке вместе с работниками предприятия участвовали ветераны Заводского района, а также жители города, проходящие реабилитацию в центре «Парус надежды».

— Я второй раз участвую в соревнованиях по северной ходьбе. Перед этим мы с коллегами много тренировались в независимости от того, какая погода была на улице, и в результате заняли второе место. В этом году я улучшила свой личный результат более чем на минуту и сделала меньше ошибок. Планирую участвовать в соревнованиях по северной ходьбе и в дальнейшем. Также хочу приобрести инвентарь для занятия этим видом спорта в свободное время, — рассказала техник по учету Саратовского НПЗ Евгения Ашурбекова.

Компания «Роснефть» проводит масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников и населения в регионах своей деятельности. Участие в спортивных мероприятиях помогает развивать спортивное движение в компании и дает возможность сотрудникам продемонстрировать свои достижения. На Саратовском НПЗ действует корпоративная программа «Энергия жизни», направленная на вовлечение сотрудников в занятия спортом, укрепление здоровья и пропаганду здорового образа жизни. В этом году сборная команда Саратовского НПЗ заняла 2 место в XVI Летних спортивных играх ПАО «НК «Роснефть» в г. Рязани.

Северная ходьба — простой, доступный, безопасный, легко переносимый, а главное, эффективный вид физической активности, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.