Во Фрунзенском районе Саратова в квартире, которая сдавалась для посуточного проживания, хозяйка квартиры обнаружила труп квартиросъемщика. Об этом сообщает региональное следственное управление.

18 мая 35-летний житель Волгограда приехал в наш город и снял квартиру на сутки на улице Большая Садовая. Мужчина сразу сообщил хозяйке, что ключи надо будет забрать утром, так как ему рано уезжать. Женщина на следующий день, пришла в обговоренное время, постучала в дверь, но ей никто не ответил, она решила, что гость ещё спит. Хозяйка жилища вернулась через несколько часов, но дверь ей никто не открыл, она была заперта. Женщина своими ключами смогла вытолкнуть из замочной скважины ключ, вставленный изнутри. Зайдя в квартиру, обнаружила волгоградца без признаков жизни.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, по предварительным данным признаков насильственной смерти нет.