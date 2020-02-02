Вчера, 1 февраля, в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии открытия полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 годов по Приволжскому федеральному округу.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина уже третий год.

В условиях серьезного многостороннего отбора и сложных заданий конкурсанты в реальной конкурентной борьбе проявляют лучшие лидерские качества и показывают уровень своей квалификации.

-Важность проекта трудно переоценить в связи с масштабными задачами, которые поставил перед нашей страной Президент России Владимир Путин. Для их решения нужны умные, талантливые, целеустремленные специалисты. И конкурс дает возможность таким людям, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели, использовать свои способности во благо нашего государства,- отметил Игорь Комаров.

На конкурс было подано 230 тысяч заявок, до полуфинала дошли чуть больше трех тысяч человек. Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Приволжский федеральный округ занимает лидирующие позиции по количеству заявившихся участников. Каждая пятая заявка на конкурс пришла из Приволжья — а это почти 42 тысячи человек.

Всего в Приволжском федеральном округе в полуфинал вышли 282 участника, из которых будут выбраны 30 лучших, они поборются за победу в финале в Сочи.

Полномочный представитель пожелал удачи всем конкурсантам и отметил, что, как показывает практика, наиболее эффективными руководителями становятся в первую очередь именно специалисты своего дела, отраслевые профессионалы, которые постоянно совершенствуют свои навыки и работают над расширением управленческих компетенций.