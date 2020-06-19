18 июня полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провёл совещание в режиме видеоконференции с главами Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Оренбургской и Саратовской областей. Полпред оценил готовность регионов к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Председатели региональных избиркомов доложили полномочному представителю о мерах безопасности и защиты граждан, предпринимаемых на участках для голосования.

Руководители региональных управлений Роспотребнадзора рассказали полпреду об эпидемиологической обстановке и готовности регионов к проведению санитарных мероприятий в ходе голосования.

Напомним, все сотрудники избиркомов должны иметь средства индивидуальной защиты, а помещения для голосования должны быть укомплектованы бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и антисептиками. На участках для голосования необходимо строго соблюдать все нормы и требования санитарных служб.

Игорь Комаров также обсудил с главами регионов вопросы охраны правопорядка и пожарной безопасности в ходе голосования.

— Волеизъявление граждан должно пройти в максимально комфортных и безопасных условиях со строгим соблюдением всех требований законодательства. Должны быть приняты все меры, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор. При этом нужно помнить, и о здоровье членов избирательной комиссии и сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают порядок и законность в ходе голосования, — отметил Игорь Комаров.

Полпред подчеркнул, что необходимо активно информировать граждан о сути предлагаемых изменений в Конституцию и о возможностях участия в голосовании.

Напомним, что Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводится на всей территории страны, а также за ее пределами в соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России. Голосование назначено на 1 июля 2020 года, время его проведения – с 8:00 до 20:00 по местному времени. Для граждан, которые 1 июля 2020 года не смогут прибыть на участок голосования, предусмотрены дополнительные возможности: голосование до дня голосования; голосование по месту нахождения через систему «Мобильный избиратель»; голосование вне помещения для голосования.

Для жителей Москвы и Нижегородской области также предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.

Такие совещания Игорь Комаров проведёт с главами всех регионов Приволжского федерального округа.