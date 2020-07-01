Сегодня, 1 июля, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание, где с главными федеральными инспекторами в субъектах Федерации округа обсудил ход Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках ПФО.

Игорь Комаров напомнил, что решением Президента РФ Владимира Путина 1 июля – основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в основной Закон страны. Предлагаемые поправки призваны усилить социальную стабильность государства, укрепить безопасность и территориальную целостность страны.

Полпред отметил, что этому дню предшествовала целая серия совещаний с высшими должностными лицами регионов ПФО по вопросам готовности УИКов и соблюдения легитимности в ходе Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

— С 25 июня в регионах округа и аппарате полпреда организован мониторинг хода голосования. Сегодня вовремя открылись все 22,464 тысячи избирательных участка, серьезных происшествий и проблем в работе избиркомов не наблюдалось, – добавил Игорь Комаров.

На всех участках по рекомендации Роспотребнадзора предусмотрены санитарно-противоэпидемиологические меры безопасности. Работники участковых избирательных комиссий, общественные наблюдатели и представители СМИ обеспечены средствами индивидуальной защиты.

— Наша задача – максимально обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и сделать процедуру голосования по поправкам в основной Закон страны наиболее комфортной, – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

По итогам совещания Игорь Комаров выразил уверенность, что в регионах ПФО Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны пройдет на высоком организационном уровне.