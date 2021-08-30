Саратовский комиссионный магазин «Победа» предоставлял потребительские займы по типу ломбарда, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Честный предприниматель осуществлял деятельность по механизму ломбарда, что запрещено для ИП. За это он в прошлом году неоднократно привлекался к административной ответственности, но нелегальную деятельность не прекратил.

Областная прокуратура направила иск в суд о возложении обязанности прекратить деятельность. Требования прокуратуры выполнены.

Помимо «Победы» в Саратовской области выявили еще две организации, нелегально выдающие микрозаймы. Одна из них выдавала займы под залог авто. Она одновременно одновременно заключала договор лизинга и купли-продажи авто по цене, значительно ниже рыночной. Затем, под угрозой изъятия автомобиля, ставила заведомо невыгодные условия выплаты долга. Руководство компании привлекли к административной ответственности.

Вторая, не приобретя статус микрофинансовой организации, незаконно использовала словосочетание «микрокредитная компания» в своем названии. Ей назначили штраф в 20 тысяч рублей.