Сегодня, 24 декабря, состоялось комиссионное принятие канализационного коллектора в поселке Жасминный, реконструкция которого осуществлялась в ходе реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов».

Напомним, что коммуникации, обеспечивающие водоотведение поселка, исчерпали свой производственный ресурс. Новый коллектор позволил вывести их из эксплуатации, обеспечив жителей микрорайона качественной и экологически-безопасной услугой водоотведения. Новый участок сетей проходит по улице Строителей и по улице Моисеева. Общая протяженность реконструированного объекта составила – 1920 м в две нитки, а диаметр новых коммуникаций – 250 мм. Новый канализационный коллектор в рос. Жасминный отвечает всем современным требованиям.

Основная часть трассы расположена под проезжей частью дороги. С целью минимизации объема вскрышных работ, строительство коллектора производилось методом горизонтально-направленного бурения, при котором полиэтиленовый трубопровод протягивался под землей. Материалы, используемые в процессе реконструкции, обеспечивают надежное безаварийное функционирование объекта на срок не менее 50 лет.

В результате поэтапного обновления объектов водоотведения существенно улучшается общее состояние городской канализационной системы, появляются новые возможности для развития жилой зоны и социальной инфраструктуры. Также будет достигнут позитивный экологический эффект за счет централизованной и безопасной транспортировки канализационных стоков к месту их биологической очистки.

При реконструкции и модернизации городского водного комплекса компанией «КВС» особое внимание уделяется не только качеству поставляемого ресурса, но и влиянию деятельности компании на экологическое состояние региона. Такие проблемы как истощение ресурсов питьевой воды, загрязнение окружающей среды являются ключевыми при принятии финансовых и инвестиционных решений. В этих вопросах «КВС» следует рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.