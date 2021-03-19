Сегодня, 19 марта, комиссия по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия общественной палаты Саратовской области провела первое заседание.

Там обсудили избрание зампреда комиссии и ответственного секретаря, обсудили планы на 2021 год и кандидатуры в состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры.

Председателем комиссии стал Дмитрий Андреев, директор Саратовского филиала ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

Комиссия наметила несколько встреч и обсуждений, посвященных Дню космонавтики, подготовке и проведению мероприятий, посвященных 9 мая, развитию молодежных инициатив и развитию волонтерских проектов.

Ольга Мотева и Всеволод Хаценко, вошедшие в состав комиссии, были делегированы в состав общественного совета по контролю за ходом капитального ремонта ДШИ 8 города Саратова.

Члены комиссии планируют участвовать в различных культурно-просветительских мероприятиях нашего региона.