Начальником комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова станет Александр Гусев, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее Александр Гусев он руководил МБУ «Дорстрой», которое находится в подведомственности у данного структурного подразделения. Ему 39 лет, он имеет два высших образования, является кандидатом юридических наук. Стаж работы в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях составляет более 10 лет.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно об увольнении бывшего начальника комитета дорожного хозяйства Сергея Кузнецова.

— Такое решение связано с тем, что неправильно в профильных органах власти работать человеку, ранее возглавлявшему коммерческие организации в данной отрасли. Это всегда отсылает к тому, что возникает мысль о возможном личном интересе, — написал тогда глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в соцсети Instagram.