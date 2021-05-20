Экономический эффект от проведенных мероприятий по управлению муниципальным долгом составил 93,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

В структуре администрации Саратова задачи по составлению и исполнению бюджета, а также по управлению муниципальным долгом и расходами находятся в ведении комитета по финансам.

Кроме того, подразделение осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. Комитет по финансам также защищает интересы казны города.

Бюджет Саратова за 2020 год исполнен по доходам с учетом безвозмездных поступлений в сумме 22,123 миллиона рублей или 98,3 процента к бюджетным назначениям года, по расходам исполнен в сумме 21,985 миллиона рублей или 97,2 процента к бюджетным назначениям года. Превышение доходов над расходами составляет 137,3 миллиона рублей.

Несмотря на снижение налоговых и неналоговых доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом, грамотное составление кассового плана и предельных объемов финансирования помогло спрогнозировать и предотвратить кассовые разрывы, обеспечить оплату всех социально значимых обязательств.

Комитетом по финансам совместно со структурными подразделениями администрации Саратова реализуется план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов на период до 2022 года.

Экономический эффект от проведенных мероприятий по управлению муниципальным долгом и совершенствованию долговой политики составил 93,6 миллиона рублей.

В связи с успешной защитой интересов казны города снизилось количество и сумма требований по исполнительным листам. Сумма взысканий с казны муниципального образования «Город Саратов» уменьшилась почти в два раза.

Важным направлением в работе комитета по финансам является обеспечение открытости бюджетных данных. По результатам мониторинга, проводимого министерством финансов Саратовской области, на протяжении последних лет город Саратов признается муниципальным образованием с высоким уровнем открытости.

В планах комитета – полноценный переход на систему казначейских платежей, расширение использования электронной цифровой подписи при работе с главными распорядителями бюджетных средств и учреждениями, а также увеличение объема публикуемой информации на сайте в рамках открытости бюджетных данных.